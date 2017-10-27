Сергей Гуренко о Быкове: «Нельзя позволять себе вести так. Но не факт, что он разговаривал именно с болельщиком «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился мнением об инциденте с Артемом Быковым, который позволил себе оскорбления в адрес болельщиков.

- Был ли у вас разговор по поводу реплики Артема Быкова после прошлого матча? Как вы относитесь к такому поведению своего подопечного?

– Я считаю, что нельзя позволять себе вести так. Но с другой стороны не факт, что это был именно наш болельщик. Я считаю, настоящие болельщики в трудную минуту всегда поддержат команду. Нанести 31 удар по воротам соперника и не хотеть победить невозможно. Статистика сама говорит за себя. Мы оба тайма провели на чужой половине поля. Да, не получилось. Но что поделаешь?

То, что он сказал, – это эмоции. Не факт, что он разговаривал именно с болельщиком «Динамо». Настоящие болельщики пришли сегодня и поддержали нас. Я считаю, вот это настоящие болельщики. Оскорблять футболиста тоже неправильно. Поэтому здесь две правды: одна – его некрасивое поведение, вторая – никто не позволяет его оскорблять. Он старался, играл, отдавал свои силы и здоровье, а его оскорбляют. Поэтому где-то парень вспылил. Я его тоже понимаю, – сказал Гуренко.