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Террористические группировки ИГИЛ угрожают Дешаму, считая его врагом Аллаха
28.10.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал объектом угроз со стороны террористических формирований, связанных с запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.
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49-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал объектом угроз со стороны террористических формирований, связанных с запрещенной на территории РФ организации...
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