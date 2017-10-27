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Террористические группировки ИГИЛ угрожают Дешаму, считая его врагом Аллаха

28.10.2017 20:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал объектом угроз со стороны террористических формирований, связанных с запрещенной на территории РФ организации ИГИЛ.

В интернете появился постер с изображением главного тренера, где он назван «врагом Аллаха».

49-летний Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года.

 
 
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам стал объектом угроз со стороны террористических формирований, связанных с запрещенной на территории РФ организации...

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