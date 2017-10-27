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Александр Ермакович: «Комментарий по итогам матча лучше взять у судьи»

28.10.2017 20:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Нафтана» (1:1).

«Комментарий по итогам матча лучше взять у судьи. Чего мне давать комментарий?! Для того, чтобы выигрывать в нашем чемпионате, надо забивать по два-три мяча за матч и тогда можно себя обезопасить. Судья допустил грубейшую ошибку.

У меня претензии к игрокам в том, что не реализовали моменты в первой тайме. Во второй половине было тяжело вскрывать оборону соперника. Но все равно обязаны были выигрывать «Нафтан», при всем уважении к этому сопернику», – сказал Ермакович.

Отметим, матч обслуживала бригада Евгения Наумова.

БАТЭ – «Нафтан». Фанат команды хозяев выбежал на поле, решив разобраться с арбитром. Его вовремя задержали стюарды

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Нафтана» (1:1).

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