Александр Ермакович: «Комментарий по итогам матча лучше взять у судьи»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал результат матча против «Нафтана» (1:1).

«Комментарий по итогам матча лучше взять у судьи. Чего мне давать комментарий?! Для того, чтобы выигрывать в нашем чемпионате, надо забивать по два-три мяча за матч и тогда можно себя обезопасить. Судья допустил грубейшую ошибку.

У меня претензии к игрокам в том, что не реализовали моменты в первой тайме. Во второй половине было тяжело вскрывать оборону соперника. Но все равно обязаны были выигрывать «Нафтан», при всем уважении к этому сопернику», – сказал Ермакович.

Отметим, матч обслуживала бригада Евгения Наумова.

БАТЭ – «Нафтан». Фанат команды хозяев выбежал на поле, решив разобраться с арбитром. Его вовремя задержали стюарды