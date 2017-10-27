Олег Сидоренков: «В клубе работают люди, которые с мая месяца лежат на трех досках и ждут, когда их вынесут вперед ногами»

Главный тренер «Нафтана» Олег Сидоренков прокомментировал результат матча против БАТЭ (1:1).

– Игрой доволен: как качеством игры, так и результатом. Планировали строго сыграть в обороне, потому что БАТЭ создает много моментов. Я благодарен команде за такое отношение. В первом тайме у нас был моменты и во втором подбирались к воротам соперника. За отношение и результат большее спасибо команде.

- Каким руководство клуба видит на «Нафтан» в 2018 году?

– Вылет из высшей лиги решался не в сегодняшнем матче. В клубе работают люди, которые с мая месяца лежат на трех досках и ждут, когда их вынесут вперед ногами. Мне жалко, что такое есть в футболе. С любой ситуации надо делать правильные выводы. Мы не смогли даже нормально готовиться к матчу с БАТЭ. Если мы за два матча мы не может очистить поле от снега. Значит, в клубе очень много посторонних людей. Еще раз скажу: мне очень жаль видеть такое в футболе, в виде спорта, в котором я с семи лет. Благодаря решению Подлипского, новому руководителю завода, которым не все равно, клуб живет. А все остальные сотрудники клуба подтирают ладошки. И мы называемся профессиональным клубом, – сказал Сидоренков.