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«Нафтан» лишился шансов на сохранение места в высшей лиге

28.10.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Нафатан» на выезде сыграл вничью в с БАТЭ (1:1).

Однако этого результата не хватило команде Сидоренкова для сохранения прописки в высшей лиги.

За три тура до конца чемпионата «Нафатан» отстает от 14-го места на 10 очков.

 
 
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Нафатан» на выезде сыграл вничью в с БАТЭ (1:1).

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