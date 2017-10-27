«Нафтан» лишился шансов на сохранение места в высшей лиге

В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Нафатан» на выезде сыграл вничью в с БАТЭ (1:1).

Однако этого результата не хватило команде Сидоренкова для сохранения прописки в высшей лиги.

За три тура до конца чемпионата «Нафатан» отстает от 14-го места на 10 очков.