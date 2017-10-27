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«Нафтан» лишился шансов на сохранение места в высшей лиге
28.10.2017 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Нафатан» на выезде сыграл вничью в с БАТЭ (1:1).
Однако этого результата не хватило команде Сидоренкова для сохранения прописки в высшей лиги.
За три тура до конца чемпионата «Нафатан» отстает от 14-го места на 10 очков.
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси «Нафатан» на выезде сыграл вничью в с БАТЭ (1:1).
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