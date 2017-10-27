ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарищеский матч. Беларусь разгромила Швейцарию

28.10.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сборная Беларуси уверенно обыграла команду Швейцарии во втором товарищеском матче.

Товарищеский матч

Беларусь — Швейцария — 34:23 (21:14)

Беларусь: Шилович, Вайлупов, Кулеш — по 5, Королек, Пуховский — по 4, Бабичев — 3, Карвацкий, Подшивалов, Гайдученко — по 2, Юринок, Рутенко — по 1.

Лучшими игроками матча признаны Сергей Шилович (Беларусь) и Зоран Маркович (Швейцария).

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси уверенно обыграла команду Швейцарии во втором товарищеском матче.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Сидоренков: «В клубе работают люди, которые с мая месяца лежат на трех досках и ждут, когда их вынесут вперед ногами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика