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Товарищеский матч. Беларусь разгромила Швейцарию
28.10.2017 21:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси уверенно обыграла команду Швейцарии во втором товарищеском матче.
Товарищеский матч
Беларусь — Швейцария — 34:23 (21:14)
Беларусь: Шилович, Вайлупов, Кулеш — по 5, Королек, Пуховский — по 4, Бабичев — 3, Карвацкий, Подшивалов, Гайдученко — по 2, Юринок, Рутенко — по 1.
Лучшими игроками матча признаны Сергей Шилович (Беларусь) и Зоран Маркович (Швейцария).
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Сборная Беларуси уверенно обыграла команду Швейцарии во втором товарищеском матче.
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