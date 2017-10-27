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Денис Щербицкий: «Я находился рядом с эпизодом и видел, что Гайдучик правил не нарушал»

28.10.2017 21:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий остался недоволен результатом домашнего поединка с «Нафтаном» (1:1).

– Эмоций вообще нет. Внутри просто пустота. Но, считаю, в этой ситуации мы сами виноваты. Требовалось удваивать перевес, тем более шансы возникали. То с нескольких метров промахивались, то в перекладину попадали. Забивай свое, и было бы совсем по-другому...

А счет 1:0 – скользкий. Игра длится 90 минут, и всякое может случиться. Шальной удар или такой вот пенальти. Я находился рядом с эпизодом и видел, что Виталя Гайдучик правил не нарушал. Я готовился вводить мяч в игру, а тут судья показывает на «точку». Вдобавок я угадал направление удара, но чуть не дотянулся.

Мы заставили «Нафтан» обороняться практически целый матч, сидеть у своей штрафной. Да, гости едва не отличились незадолго до перерыва. Впрочем, то был редкий момент. В остальном новополочане действовали дальними забросами и особой остроты не создавали. Футбол иногда жесток: вроде держишь развитие событий под контролем – и тут бац, проблемы.

До сегодняшнего поединка у нас было четыре финала. Один проиграли. Остается набирать максимум очков в трех заключительных турах и надеяться на осечки конкурентов. Обидно так, что словами не передать, – сказал Щербицкий.

Сомнительный пенальти в ворота БАТЭ, который может решить все

 
 
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий остался недоволен результатом домашнего поединка с «Нафтаном» (1:1).

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