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Чемпионат Германии. «Бавария» была сильнее «РБ Лейпцига», «Байер» обыграл «Кельн»

28.10.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 10-м туре немецкой бундеслиги «Шальке» встретится с «Вольфсбургом», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Ганновером», «РБ Лейпциг» вновь примет «Баварию».

Чемпионат Германии

10-й тур

Майнц – Айнтрахт Ф 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 21.30, «Кофас-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37, автогол Белль, 1:1 – 71 Сердар.
МайнцЦентнер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Латца, Озтуналы (Фишер, 83), Муто (Кодро, 87), Де Бласис.
Айнтрахт ФГрадецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович (де Гузман, 85), Боатенг, Виллемс, Штендера (Русс, 88), Аллер, Ребич (Блум, 74).
Предупреждения:
Абраам (60), Виллемс (88).

 

Байер – Кельн 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «БайАрена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Гирасси, 1:1 – 54 Бэйли, 2:1 – 73 Бендер.
БайерЛено, Рецос (Хенрихс, 46), Та, Бендер, Венделл, Бэйли (Кор, 90), Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хавертц (Аларио, 46), Фолланд.
КельнХорн, Соренсен, Марох (Клюнтер, 46), Хайнц, Хорн, Осако (Хандверкер, 64), Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Цоллер, Гирасси.
Предупреждения:
Цоллер (38), Баумгартлингер (45), Венделл (59), Битенкур (77), Аларио (90).

 

Шальке-04 – Вольфсбург 1:1 (1:0, 0:1)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 43, пенальти Бенталеб, 1:1 – 90 Ориги.
Шальке-04Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Майер, Калиджури, Очипка, Харит (Коноплянка, 83), Бенталеб (Маккенни, 77), Ди Санто (Резе, 75), Бургшталлер.
ВольфсбургКастельс, Верхаг, Удуохай, Брукс, Тиссеран (Дидави, 66), Блашчиковски (Димата, 82), Гилавоги (Ориги, 77), Арнольд, Герхардт, Малли, Гомес.
Предупреждения:
Налдо (12), Гилавоги (42), Арнольд (44), Калиджури (45), Харит (79), Малли (81), Бургшталлер (89).

 

Хоффенхайм-1899 – Боруссия М 1:3 (1:0, 0:3)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 25 Демирбай, 1:1 – 61 Азар, 1:2 – 79 Гинтер, 1:3 – 82 Вестергор.
Хоффенхайм-1899Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Окс, 82), Гайгер, Кадержабек (Рупп, 50), Шульц, Демирбай, Амири, Ут (Крамарич, 35), Вагнер.
Боруссия МЗоммер, Янчке (Джонсон, 71), Эльведи, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 15), Гинтер, Закария, Грифо, Азар, Штиндль (Оксфорд, 89).
Предупреждения:
Фогт (32), Гинтер (45), Пош (65).

 

Герта – Гамбург 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 17 Штарк, 2:0 – 49 Рекик, 2:1 – 73 Арп.
ГертаЯрстейн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Шелбред, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Калу (Торунарига, 90), Ибишевич (Зельке, 73).
ГамбургМатения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер, Экдаль (Арп, 56), Сакаи, Дуглас Сантос, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56), Костич.
Предупреждения:
Штарк (9), Костич (30), Пекарик (52).

 

Ганновер 96 – Боруссия Д 4:2 (2:1, 2:1)
Дата проведения
28 октября, 16.30, «АВД-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20, пенальти Жонатас, 1:1 – 27 Загаду, 2:1 – 40 Бебу, 2:2 – 52 Ярмоленко, 3:2 – 60 Клаус, 4:2 – 86 Бебу.
Ганновер 96Чаунер, Зорг, Антон, Сане, Корб, Швеглер, Бакалож, Остжолек, Клаус (Харник, 75), Бебу (Майер, 90), Жонатас (Фюллькруг, 80).
Боруссия ДБюрки, Бартра, Папастатопулос, Загаду, Шмельцер, Гетце, Шахин (Геррейру, 66), Кастро (Кагава, 46), Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг, Пулишич.
Предупреждения:
Жонатас (67), Чаунер (80).
Удаление:
Загаду (59).

 

Бавария – РБ Лейпциг 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 19 Хамес, 2:0 – 38 Левандовски.
БаварияУльрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен (Толиссо, 86), Киммих (Рафинья, 84), Алькантара, Руди, Хамес, Левандовски (Видаль, 45).
РБ ЛейпцигГулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер (Брума, 46), Кейта, Демме, Форсберг (Лаймер, 62), Поульсен, Вернер (Конате, 22).
Предупреждение:
Алькантара (82).
Удаление:
Орбан (13).

 

Вердер – Аугсбург
Дата проведения
29 октября, 17.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика

 

Штутгарт – Фрайбург
Дата проведения
29 октября, 20.00, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица бундеслиги

Статистика бундеслиги

 
 
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В 10-м туре немецкой бундеслиги «Шальке» встретится с «Вольфсбургом», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Ганновером», «РБ Лейпциг» вновь примет «Баварию».

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