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Чемпионат Германии. «Бавария» была сильнее «РБ Лейпцига», «Байер» обыграл «Кельн»
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В 10-м туре немецкой бундеслиги «Шальке» встретится с «Вольфсбургом», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Ганновером», «РБ Лейпциг» вновь примет «Баварию».
Чемпионат Германии
10-й тур
- Дата проведения
-
27 октября, 21.30, «Кофас-Арена»
- Голы:
-
0:1 –
37, автогол Белль,
1:1 –
71 Сердар.
Майнц –
Центнер, Донати, Белль, Диалло, Бросински, Фрай (Сердар, 57), Гбамен, Латца, Озтуналы (Фишер, 83), Муто (Кодро, 87), Де Бласис.
Айнтрахт Ф –
Градецки, Сальседо, Абраам, Фалетт, Вольф, Гачинович (де Гузман, 85), Боатенг, Виллемс, Штендера (Русс, 88), Аллер, Ребич (Блум, 74).
- Предупреждения:
-
Абраам
(60), Виллемс
(88).
- Дата проведения
-
28 октября, 16.30, «БайАрена»
- Голы:
-
0:1 –
23 Гирасси,
1:1 –
54 Бэйли,
2:1 –
73 Бендер.
Байер –
Лено, Рецос (Хенрихс, 46), Та, Бендер, Венделл, Бэйли (Кор, 90), Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хавертц (Аларио, 46), Фолланд.
Кельн –
Хорн, Соренсен, Марох (Клюнтер, 46), Хайнц, Хорн, Осако (Хандверкер, 64), Леманн (Йойич, 77), Озджан, Битенкур, Цоллер, Гирасси.
- Предупреждения:
-
Цоллер
(38), Баумгартлингер
(45), Венделл
(59), Битенкур
(77), Аларио
(90).
- Дата проведения
-
28 октября, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
43, пенальти Бенталеб,
1:1 –
90 Ориги.
Шальке-04 –
Фэрманн, Стамбули, Налдо, Керер, Майер, Калиджури, Очипка, Харит (Коноплянка, 83), Бенталеб (Маккенни, 77), Ди Санто (Резе, 75), Бургшталлер.
Вольфсбург –
Кастельс, Верхаг, Удуохай, Брукс, Тиссеран (Дидави, 66), Блашчиковски (Димата, 82), Гилавоги (Ориги, 77), Арнольд, Герхардт, Малли, Гомес.
- Предупреждения:
-
Налдо
(12), Гилавоги
(42), Арнольд
(44), Калиджури
(45), Харит
(79), Малли
(81), Бургшталлер
(89).
- Дата проведения
-
28 октября, 16.30, «Райн-Неккар-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
25 Демирбай,
1:1 –
61 Азар,
1:2 –
79 Гинтер,
1:3 –
82 Вестергор.
Хоффенхайм-1899 –
Бауманн, Акпогума, Фогт, Пош (Окс, 82), Гайгер, Кадержабек (Рупп, 50), Шульц, Демирбай, Амири, Ут (Крамарич, 35), Вагнер.
Боруссия М –
Зоммер, Янчке (Джонсон, 71), Эльведи, Вестергор, Вендт, Хофманн (Херрманн, 15), Гинтер, Закария, Грифо, Азар, Штиндль (Оксфорд, 89).
- Предупреждения:
-
Фогт
(32), Гинтер
(45), Пош
(65).
- Дата проведения
-
28 октября, 16.30, «Олимпияштадион»
- Голы:
-
1:0 –
17 Штарк,
2:0 –
49 Рекик,
2:1 –
73 Арп.
Герта –
Ярстейн, Пекарик, Лангкамп, Рекик, Платтенхардт, Шелбред, Штарк, Вайзер, Лазаро (Майер, 87), Калу (Торунарига, 90), Ибишевич (Зельке, 73).
Гамбург –
Матения, Маврай, Пападопулос, ван Дронгелен, Дикмайер, Экдаль (Арп, 56), Сакаи, Дуглас Сантос, Хан (Хунт, 67), Вуд (Ито, 56), Костич.
- Предупреждения:
-
Штарк
(9), Костич
(30), Пекарик
(52).
- Дата проведения
-
28 октября, 16.30, «АВД-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
20, пенальти Жонатас,
1:1 –
27 Загаду,
2:1 –
40 Бебу,
2:2 –
52 Ярмоленко,
3:2 –
60 Клаус,
4:2 –
86 Бебу.
Ганновер 96 –
Чаунер, Зорг, Антон, Сане, Корб, Швеглер, Бакалож, Остжолек, Клаус (Харник, 75), Бебу (Майер, 90), Жонатас (Фюллькруг, 80).
Боруссия Д –
Бюрки, Бартра, Папастатопулос, Загаду, Шмельцер, Гетце, Шахин (Геррейру, 66), Кастро (Кагава, 46), Ярмоленко (Шюррле, 74), Обамеянг, Пулишич.
- Предупреждения:
-
Жонатас
(67), Чаунер
(80).
- Удаление:
-
Загаду
(59).
- Дата проведения
-
28 октября, 19.30, «Альянц-Арена»
- Голы:
-
1:0 –
19 Хамес,
2:0 –
38 Левандовски.
Бавария –
Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Алаба, Мартинес, Роббен (Толиссо, 86), Киммих (Рафинья, 84), Алькантара, Руди, Хамес, Левандовски (Видаль, 45).
РБ Лейпциг –
Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер (Брума, 46), Кейта, Демме, Форсберг (Лаймер, 62), Поульсен, Вернер (Конате, 22).
- Предупреждение:
-
Алькантара
(82).
- Удаление:
-
Орбан
(13).
Таблица бундеслиги
Статистика бундеслиги
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В 10-м туре немецкой бундеслиги «Шальке» встретится с «Вольфсбургом», дортмундская «Боруссия» в гостях сыграет с «Ганновером», «РБ Лейпциг» вновь примет «Баварию».
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