МИНСК, 28 окт – Sputnik. Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, выиграл квалификацию очередного этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Мексики.



© AFP/ MIGUEL MEDINA Хельмут Марко: Квят больше не вернется в Toro Rosso

Время быстрейшего круга немца на 18-м этапе в третьем сегменте – 1 минута 16,488 секунды. На второй позиции – голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (1.16,574), на третьей – лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон из Mercedes (1.16,934), который в Мексике уже может оформить чемпионский титул в текущем сезоне.

В первой десятке по итогам квалификации также оказались Вальттери Боттас, Кими Райкконен, Эстебан Окон, Дэниел Риккьярдо, Нико Хюлькенберг, Карлос Сайнс-младший и Серхио Перес.

Основные соревнования Гран-при Мексики пройдут в воскресенье 29 октября на автодроме имени братьев Родригес.