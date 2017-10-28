БАТЭ: «Грубейшая ошибка судьи позволила «Нафтану» восстановить равновесие с пенальти»

Пресс-служба БАТЭ на официальном сайте клуба после игры с (1:1) в отчете о матче отметили несправедливое назначение пенальти в свои ворота.

«В концовке поединка случилось непредвиденное. Виталий Гайдучик плечом достал до мяча в штрафной, но через несколько секунд арбитр Наумов указал на «точку»... Грубейшая ошибка судьи позволила «Нафтану» восстановить равновесие с пенальти.

БАТЭ всем составом ринулся вперед и оставшееся время провисел на воротах соперника. У судьи были предпосылки назначить одиннадцатиметровый и в ворота северян после падения , однако на сей раз свисток промолчал...

Что ж, такое бывает в футболе... Спасибо всем, кто был в этот ненастный день на «Борисов-Арене» или следил за событиями посредством наших онлайн-трансляций. Надеемся, удача не отвернется от «желто-синих» в Кельне!» – сообщила пресс-служба борисовчан.

Сомнительный пенальти в ворота БАТЭ, который может решить все