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Защитнику «Альбасете» наложили 10 швов на пенис после столкновения с Зозулей
29.10.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).
В концовке игры украинский форвард Роман Зозуля, ведя борьбу за верховой мяч в чужой штрафной, неумышленно ударил своего одноклубника бутсой в область паха. В итоге аргентинца пришлось заменить.
После матча врачи наложили Биттоло десять швов на пенис.
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Защитник «Альбасете» Мариано Биттоло получил травму в матче второго дивизиона чемпионата Испании с «Уэской» (0:0).
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