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Игуаин – 2-й после Ибрагимовича, кто забил более 100 голов в 2 из топ-5 лиг Европы

29.10.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче с «Миланом» (2:0) оформил дубль, забив 100-й и 101-й голы в чемпионатах Италии.

Аргентинец стал вторым после нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича за последние 20 лет игроком, на счету которого свыше 100 мячей в двух из топ-5 лиг Европы. Ранее Игуаин забил 107 голов в испанской примере в составе «Реала».

На счету Ибрагимовича 122 мяча в серии А («Милан», «Ювентус», «Интер») и 113 – во французской лиге 1 («ПСЖ»).

 
 
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Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин в матче с «Миланом» (2:0) оформил дубль, забив 100-й и 101-й голы в чемпионатах Италии.

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