Алексей Вергеенко: «В вопросе с техническим поражением надо идти до конца. Нашей вины в ситуации нет»

Главный тренер «Барановичей» Алексей Вергеенко отметил закономерность итогового результата в матче с «Химиком» (1:1) и поддержал решение руководства подать апелляцию на решение присудить клубу техническое поражение в игре с «Локомотивом».

«Хотелось, конечно, большего, но, думаю, по уровню мастерства команды равны, поэтому ничья — справедливый итог. По этой игре кому-то предъявлять претензии сложно. Тяжеловатое поле не позволило реализовать все моменты, которые создали. Молодцы, что не раскрылись после гола и сразу отыгрались — замена сыграла.

В вопросе с техническим поражением надо идти до конца. Полностью поддерживаю руководство и надеюсь, что у нас получится. Все-таки нашей вины в ситуации нет, был чисто технический момент, форс-мажор», – заявил Вергеенко.

Зампредседателя Барановичского горисполкома о техническом поражении в матче с «Локомотивом»: «Логики нет в принятом решении»