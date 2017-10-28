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Алексей Вергеенко: «В вопросе с техническим поражением надо идти до конца. Нашей вины в ситуации нет»
29.10.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Барановичей» Алексей Вергеенко отметил закономерность итогового результата в матче с «Химиком» (1:1) и поддержал решение руководства подать апелляцию на решение
«Хотелось, конечно, большего, но, думаю, по уровню мастерства команды равны, поэтому ничья — справедливый итог. По этой игре кому-то предъявлять претензии сложно. Тяжеловатое поле не позволило реализовать все моменты, которые создали. Молодцы, что не раскрылись после гола и сразу отыгрались — замена сыграла.
В вопросе с техническим поражением надо идти до конца. Полностью поддерживаю руководство и надеюсь, что у нас получится. Все-таки нашей вины в ситуации нет, был чисто технический момент, форс-мажор», – заявил Вергеенко.
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Алексей Вергеенко: «В вопросе с техническим поражением надо идти до конца. Нашей вины в ситуации нет»
Главный тренер «Барановичей» Алексей Вергеенко отметил закономерность итогового результата в матче с «Химиком» (1:1) и поддержал решение руководства подать...
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