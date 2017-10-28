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Агент Неймара: «Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а «Барселона» умрет»
29.10.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ»
«Каталония в случае отделения превратится в Люксембург, а
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Вагнер Рибейро, агент форварда «ПСЖ» Неймара, выступавшего ранее за «Барселону», поделился мнением о будущем Каталонии в случае ее независимости от Испании.
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