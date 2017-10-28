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НБА. «Новый Орлеан» нанес поражение «Кливленду», «Клипперс» проиграли «Детройту» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса обыграл «Кливленд» – 123:101. «Детройт» в гостях нанес «Клипперс» первое поражение в сезоне – 95:87.
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей.
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