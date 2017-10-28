﻿ НБА. «Новый Орлеан» нанес поражение «Кливленду», «Клипперс» проиграли «Детройту» и другие результаты. 21.by
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НБА. «Новый Орлеан» нанес поражение «Кливленду», «Клипперс» проиграли «Детройту» и другие результаты

29.10.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли восемь матчей. «Новый Орлеан» Казинса и Дэвиса обыграл «Кливленд» – 123:101. «Детройт» в гостях нанес «Клипперс» первое поражение в сезоне – 95:87.

НБА

Регулярный чемпионат

Новый Орлеан – Кливленд 123:101 (35:22, 30:30, 24:31, 34:18)
Дата проведения
29 октября, 02.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Юта – Лейкерс 96:81 (31:16, 25:29, 19:19, 21:17)
Дата проведения
29 октября, 03.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика

Мемфис – Хьюстон 103:89 (30:32, 24:17, 27:23, 22:17)
Дата проведения
29 октября, 03.00, «FedExForum»
Онлайн матча Статистика

Чикаго – Оклахома-Сити 69:101 (23:26, 8:24, 22:32, 16:19)
Дата проведения
29 октября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Статистика

Майами – Бостон 90:96 (26:21, 19:26, 18:27, 27:22)
Дата проведения
29 октября, 03.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Статистика

Даллас – Филадельфия 110:112 (23:32, 33:25, 22:32, 32:23)
Дата проведения
29 октября, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика

Портленд – Финикс 114:107 (29:24, 32:33, 31:32, 22:18)
Дата проведения
29 октября, 05.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика

Клипперс – Детройт 87:95 (24:27, 31:18, 17:22, 15:28)
Дата проведения
29 октября, 05.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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