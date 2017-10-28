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ECHL. Кульбаков дважды подряд стал первой звездой матча

29.10.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь «Куад Сити Мэллардс» Иван Кульбаков провел очередные матчи в ECHL (третья по силе Лига Северной Америки).

Его команда дважды обыграла «Айдахо» (3:2 Б и 3:2 ОТ), а Кульбаков отразил в первой встрече 57 бросков из 59, а во второй – 46 из 48. В итоге белорус в обеих встречах был признан первой звездой.

Всего в нынешнем сезоне на счету Кульбакова 4 матча, процент отраженных бросков – 93,8.

 
 
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Вратарь «Куад Сити Мэллардс» Иван Кульбаков провел очередные матчи в ECHL (третья по силе Лига Северной Америки).

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