ECHL. Кульбаков дважды подряд стал первой звездой матча

Вратарь «Куад Сити Мэллардс» Иван Кульбаков провел очередные матчи в ECHL (третья по силе Лига Северной Америки).

Его команда дважды обыграла «Айдахо» (3:2 Б и 3:2 ОТ), а Кульбаков отразил в первой встрече 57 бросков из 59, а во второй – 46 из 48. В итоге белорус в обеих встречах был признан первой звездой.

Всего в нынешнем сезоне на счету Кульбакова 4 матча, процент отраженных бросков – 93,8.