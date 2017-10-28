Никита Корзун: «Моя задача – на каждой тренировке доказывать свое место в стартовом составе»

Полузащитник Никита Корзун рассказал о моральном состоянии в команде.

«В коллективе, несмотря на последние неудачи в чемпионате, рабочее настроение, хотим набрать в матче с «Карпатами» три очка и прервать серию игр без побед. Моя задача – на каждой тренировке доказывать свое место в стартовом составе, все в моих руках.

Главные задачи в матче против «Шахтера» выполнили, сыграли компактно, не дали разбежаться их игрокам. Я же в каких-то моментах мог сыграть и лучше. Это идет от игровой практики.

Смотрел моменты игры львовян с «Ворсклой», плюс наши тренеры дали всю необходимую информацию. «Карпаты» всегда держат уровень, недооценивать соперника не имеем права.

А отталкиваться должны только от своей игры, насколько позволим сыграть сопернику. Так что все зависеть будет только от нас», – сказал Корзун.