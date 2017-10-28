Тренер «Жироны»: «Барселона» больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду»

Главный тренер «Жироны» Пабло Мачин в преддверии матча чемпионата Испании с «Реалом» ответил на вопрос, будет ли его команда играть персонально против Криштиану Роналду так же, как ранее против форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Они оба великолепные футболисты из двух великих команд. Но «Барселона» больше зависит от Месси, чем «Реал» – от Роналду. Когда Месси не забивает, то по крайней мере делает результативную передачу или начинает голевую атаку. Да, мы пытались закрыть Месси.

«Реал» более вариативен в плане забивания голов. Будем стараться остановить их», – сказал Мачин.