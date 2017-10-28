Домрачеву хотели ошельмовать, Дальмайер не все верят, попалась Грегорин

За месяц до старта олимпийского сезона в мире биатлона взорвалась "допинговая бомба". Не то, чтобы совсем "ядерная", но совершенно точно — "радиоактивная". Речь идет не о каком-то "второстепенном персонаже", а о вполне себе звезде, пусть и не самого яркого свечения — заслуженном до недавнего времени словенском ветеране, призере Игр-2014 и чемпионатов мира Тее Грегорин.

Гормон роста уменьшил Тею

Словенский ветеран, которой исполнилось 37 лет, вряд ли выступит на своей четвертой в карьере Олимпиаде. В Южную Корею ее, скорее всего, не пустят за грехи, вскрытые после проверки допинг-проб, что датируются еще Играми-2010 в Ванкувере, где Грегорин выступала очень ровно и сильно: словенка четырежды обосновывалась в десятке лучших, включая коллективное восьмое место в женской эстафете. Но сейчас выяснилось, что в двух канадских образцах Теи обнаружен пресловутый гормон роста.



© Sputnik/ Илья Питалев Тея Грегорин (Словения), архивное фото

Допинг тяжелый и запрещенный МОК еще в 1989 году, его применяют, чтобы быстро нарастить мышечную массу и снизить жировую прослойку при интенсивных нагрузках. Даже тот факт, что гормон роста имел и, до сих пор имеет бешеную популярность у бодибилдеров, говорит сам за себя.

Грегорин, итак не любящая распространяться о своей личной жизни, всегда вызывала пересуды и перешептывания: Тея официально не замужем и вообще по-европейски раскована.

На обвинения спортсменка отреагировала коротким покаянием: "Принимаю временное отстранение, назначенное словенской федерацией и международными организациями. Буду участвовать во всех последующих процедурах рассмотрения дела. Но прошу понять, что, согласно антидопинговому кодексу, я не могу комментировать его ход. Искренне приношу свои извинения всем тем, кто мог пострадать от моих действий".

Большего от нее, видимо, и ждать не приходится. Но вопросов, тем не менее, хватает. Например, что делать с ее медалями топ-турниров? На чемпионате мира-2012 в немецком Рупольдинге Грегорин была участницей словенского серебряного квартета в смешанной эстафете, а на Играх-2014 в Сочи выиграла бронзу в гонке преследования. Но получаются, что эти награды нечестные? А как быть с темой гипотетических соучастников? Она ведь тоже горячая, особенно сейчас, когда МОК вознамерился карать не только проштрафившихся спортсменов, но и всех, кто поощрял преступление "против честного спорта".

Есть, кому напрячься

Кстати, неудивительно, что информация о Грегорин оказалась нервно воспринята в российской журналисткой среде. Во-первых, в силу давления ВАДА и МОК само слово "допинг" бросает в пот. Во-вторых, словенские лыжи и биатлон – это Владимир Королькевич. Тот самый белорусский тренер, что сейчас имеет "евросоюзовский" паспорт и по официальной информации консультирует, а по "бытовой" версии готовит к Олимпиаде женскую сборную наших восточных соседей. Причем его возвращение в команду России было встречено в штыки тем же Александром Тихоновым.



© Sputnik/ Евгений Тумашов / СБР Тренер женской сборной России по биатлону Владимир Королькевич

Когда Королькевич в сезоне-2015/2016 работал с белорусской сборной, Дарья Домрачева наотрез отказалась от сотрудничества со специалистом, которому недоброжелатели дали кличку мистер Шприц, что чрезвычайно обижает Владимира Борисовича…

И вот Грегорин. Но российские коллеги, проведя расследование, с облегчением выдохнули. В отличие от украинцев, оказавшихся в очередной двусмысленной ситуации. Выяснилось, что при подготовке к Ванкуверу Тея не пересекалась с Королькевичем. Но ее вел Урош Велепец, Тот самый, что так лихо руководит с прошлого сезона украинскими прорывами в женской конкуренции…

Пикантность момента

Пикантности, действительно, предостаточно. Именно в эти дни многие ждали некого "российского развенчания" по следам расследования Макларена. Глобально оно – расследование — уже превратилось в несмешной анекдот, но все же история с изучением ВАДА царапин на сочинских емкостях с пробами россиян, должно привести, по общему мнению, хоть к каким-то разоблачениям. За кулисами давно называется фамилия одной завершившей карьеру во цвете лет и сил спортсменки, кстати, много работавшей в олимпийский сезон с Королькевичем.

Но бабахнуло совсем в другой команде! Как это случилось и непосредственно в Сочи, где за несколько часов до старта женской эстафеты пресс-центр на "Лауре" гудел, как улей. Все потому, что начала распространяться инсайдерская информация о "залете" российской биатлонистки, которую никто не чаял увидеть на старте. Но она вышла и стала серебряным призером. А вот главный допинговый скандал Игр-2014 затронул немцев – попалась Эви Захенбахер-Штэли, резко добавившая в своей биатлонной состоятельности. А ведь еще молва судила, рядила и относительно Эрика Лессера…



© Sputnik/ Константин Чалабов Тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер

Но слухи – это самая дрянная дрянь во всей допинговой борьбе. Ничем немотивированные обвинения стали оружием немца Вольфганга Пихлера, на пару с Королькевичем готовившего россиянок к домашней Олимпиаде, правда, разными группами. Но, когда наставник трудился в Швеции, где работает и ныне, то он ядовито жалил своих будущих подопечных. И не только их.

Пихлер заявил и о своих подозрениях в адрес Дарьи Домрачевой, хотя они ничем не были им подкреплены. Так "бла-бла-бла" человека, чьи спортсменки стали проигрывать белоруске. С тех пор, разумеется, никаких отношений с герром нет.

Ведь, каковы главные внешние факторы, заставляющие строить подозрения? Их три:

• Первый – состояние кожи лица. Домрачева, как одна из самых эффектных леди в биатлоне, вне подозрений, а вот привет Магдалене Нойнер передать можно, она порой выглядела странно.

• Второй – неожиданный рост результатов. Наша Дарья шла к своей славе не один день.

• Третий – неожиданная прибавка в скорости лыжного хода. Белорусская прима с детства была "ракетой".

В отличие от еще одной немки Дальмайер. Посмотрите сами, с какими скоростями Лаура дебютировала в Кубке мира, чтобы затем часто и со вкусом болеть несколько сезонов подряд, и… убыстряться, убыстряться, убыстряться.

Интернациональный порок

Если задаться целью, то можно вообще создать превратное представление: дескать, допинг в биатлоне – тяжелое наследство советских республик. У россиян из знаковых персон еще попадалась на Играх-2006 Пылева, украинцы теряли Седнева, баловавшегося с ЭПО, что порой расшифровывается, как "эликсир помогающий олимпийцам". Не все было спокойно в Казахстане.

Что же до белорусов, то двухлетнюю дисквалификацию отбывал Сашурин, и после нее Вадим уже не вернулся на прежний уровень. Еще в октябре 2008 году уличили Светлану Хандогину, ярко выступившую пару месяцами ранее на чемпионате мира по летнему биатлону в словацком Осрбли.

Но "западники" попадались не реже. На тех же Играх-2006 в Турине карабинеры нагрянули на место проживания уединившихся австрийцев, которые чуть ли не выпрыгивали в исподнем в окна. Роттманн и Пернер в итоге потеряли уважение. У итальянцев несколько знаменитых имен вообще являются персонами нон грата. Финку и экс-лыжницу Варис, цеплявшуюся за бюрократические проволочки, выживали из биатлона всем миром. А вечные норвежские превентивные меры борьбы с астмой? А терапевтические исключения, коими полон западный спортивный мир, и в первую очередь – североамериканский?

Но пока в центре внимания – Грегорин. Гормон роста – это, на самом деле, чересчур. Но тут важно, чтобы опять не сработал принцип "чашки бей, а самовар не трогай". Некоторые ведь так "пыхтят"…

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