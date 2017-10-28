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Единая лига ВТБ. «Цмокі» против «Пармы»
29.10.2017 10:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье в рамках регулярного чемпионата
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 4-0, «Зенит» – 3-1, «Химки» – 3-0, УНИКС – 3-0, «Локомотив-Кубань» – 2-1, «Автодор» – 2-1, «Нижний Новгород» – 1-2, «Енисей» – 1-2, «Цмокиі-Мінск» – 1-2, «Калев» – 0-4, «Парма» – 1-2, «Астана» – 0-3, ВЭФ – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – белорусское.
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В воскресенье в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» проведет гостевой матча против «Цмокі-Мінска».
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