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Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

29.10.2017 12:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представлен дизайн билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. 

На лицевой стороне билета будет изображена пиктограмма для каждого вида спорта, с противоположной стороны – снежинки, состоящие из букв корейского алфавита хангыль.

Каждый билет будет иметь голограмму, штрих-код, имя покупателя и другие защитные элементы, чтобы снизить риск подделки.

Билеты поступят в продажу 1 ноября.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

ФОТО

 
 
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Представлен дизайн билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

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