Представлен дизайн билетов на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане

Представлен дизайн билетов на соревнования зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018.

На лицевой стороне билета будет изображена пиктограмма для каждого вида спорта, с противоположной стороны – снежинки, состоящие из букв корейского алфавита хангыль.

Каждый билет будет иметь голограмму, штрих-код, имя покупателя и другие защитные элементы, чтобы снизить риск подделки.

Билеты поступят в продажу 1 ноября.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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