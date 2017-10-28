Кубок Стэнли – теперь и памятник

МИНСК, 29 окт — Sputnik. В Оттаве прошла торжественная церемония открытия памятника главному трофею Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кубку Стэнли. Открытие памятника приурочено к празднованию 150-летия Канады, 125-летия Кубка Стэнли и 100-летия НХЛ.

Возведение памятника главному трофею НХЛ обошлось федеральному правительству в 2,15 миллиона долларов.

Власти Оттавы не сомневаются, что новый памятник станет одной из главных достопримечательностей столицы Канады и привлечет внимание не только хоккейных фанатов, но и многочисленных любителей делать селфи.

Кубок Стэнли — старейший приз в профессиональном спорте Северной Америки. Впервые Кубок был вручен в 1893 году. Появлению легендарного трофея НХЛ обязана шестому генерал-губернатору Канады сэру Фредерику Артуру Стэнли. Известный спортивный меценат за символическую сумму всего в десять английских фунтов, примерно 50 долларов, купил декоративную чашу, чтобы вручить ее лучшей любительской хоккейной команде. Первоначально Кубок носил название "Трофей вызова Домиона". В 1958 году приз приобрел современный вид и стал называться Кубком Стенли. Его предшественник, приобретенный лордом Стэнли, сохранился и находится в Зале хоккейной славы в Торонто.

В настоящее время обладателем Кубка Стэнли является команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз", в числе игроков которой — россиянин Евгений Малкин.

Забавно, что имя 190-сантиметрового россиянина все время пытаются исковеркать. Так, 10 октября президент США Дональд Трамп, принимая в Белом "Питтсбург Пингвинз", назвал Малкина "Евджений", а за несколько дней до этого в сети появились фотографии Кубка Стэнли, на котором имя хоккеиста было написано с опечаткой "Фвгений". В НХЛ тогда заверили, что так только кажется на фото, а имя написано верно.