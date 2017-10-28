Хауден о шансах попасть на Олимпиаду: «Надо приехать в кэмп и проявить себя с наилучшей стороны»

Нападающий минского Куинтон Хауден поделился эмоциями после вызова в сборную Канады.

– Когда подписывал контракт с «Динамо», думал о возможности сыграть за сборную?

– Нет. Тогда в первую очередь думал о том, как мне провести хороший сезон, как стать лучше, как помочь команде. Да, начало чемпионата получилось не слишком удачным, но потом результаты пошли вверх, мне удалось забросить в нескольких матчах — наверное, благодаря этому и заметили.

– Ты играл за юношескую и молодежную сборные Канады. Может, теперь встретишь кого-то из тогдашних партнеров?

– Сложно сейчас вспомнить, с кем тогда играл. Но я глянул ростер и узнал нескольких ребят. Кого-то просто по фамилии, а с кем-то пересекался в Северной Америке. Буду рад повидать их снова.

– Как оценишь свои шансы попасть на Олимпиаду?

– О, пока еще бесполезно об этом говорить. В первую очередь надо приехать в ближайший кэмп и проявить себя с наилучшей стороны.

– Какие ожидания перед матчем с рижским «Динамо»?

– В предыдущих встречах мы проделывали хорошую работу, особенно в Хельсинки. Однако по-прежнему продолжаем искать способы, как начать забивать. Это поможет нам побеждать.

– В январе рижское и минское «Динамо» планируют сыграть на открытом воздухе. Доводилось когда-нибудь участвовать в подобном?

– Нет, хотя я видел несколько матчей «Зимней классики» по телевизору. Конечно, это очень-очень круто. Думаю, будет здорово! – сказал Хауден.