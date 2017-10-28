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Хауден о шансах попасть на Олимпиаду: «Надо приехать в кэмп и проявить себя с наилучшей стороны»
29.10.2017 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского
– Когда подписывал контракт с «Динамо», думал о возможности сыграть за сборную?
– Нет. Тогда в первую очередь думал о том, как мне провести хороший сезон, как стать лучше, как помочь команде. Да, начало чемпионата получилось не слишком удачным, но потом результаты пошли вверх, мне удалось забросить в нескольких матчах — наверное, благодаря этому и заметили.
– Ты играл за юношескую и молодежную сборные Канады. Может, теперь встретишь кого-то из тогдашних партнеров?
– Сложно сейчас вспомнить, с кем тогда играл. Но я глянул ростер и узнал нескольких ребят. Кого-то просто по фамилии, а с кем-то пересекался в Северной Америке. Буду рад повидать их снова.
– Как оценишь свои шансы попасть на Олимпиаду?
– О, пока еще бесполезно об этом говорить. В первую очередь надо приехать в ближайший кэмп и проявить себя с наилучшей стороны.
– Какие ожидания перед матчем с рижским «Динамо»?
– В предыдущих встречах мы проделывали хорошую работу, особенно в Хельсинки. Однако по-прежнему продолжаем искать способы, как начать забивать. Это поможет нам побеждать.
– В январе рижское и минское «Динамо» планируют сыграть на открытом воздухе. Доводилось когда-нибудь участвовать в подобном?
– Нет, хотя я видел несколько матчей «Зимней классики» по телевизору. Конечно, это очень-очень круто. Думаю, будет здорово! – сказал Хауден.
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Нападающий минского «Динамо» Куинтон Хауден поделился эмоциями после вызова в сборную Канады.
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