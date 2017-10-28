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Дмитрий Макар: «Ислочь» не собирается никуда вылетать. Иначе для чего было создавать ДЮСШ в этом году?»

29.10.2017 13:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер юношеских команд «Ислочи» 2001 и 2005 годов рождения Дмитрий Макар в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о детском футболе.

– Принято считать, что в Беларуси детский тренер — должность неблагодарная. Почувствовали это?

– В плане условий все хорошо. Тренируемся на СОКе «Олимпийский». Да, бывали сложные периоды, когда нужно было месяц-другой перетерпеть, но все равно в нашем распоряжении была естественная «поляна», травяной газон, пусть и не идеального качества. Однако условия, чтобы прогрессировать, в «Ислочи» есть.

А что дело неблагодарное — это да. Бывает, и голос приходится сорвать. Я человек эмоциональный, и когда в субботу играют «старшие», а в воскресенье «младшие», потом три дня толком говорить не можешь. Это не потому что я на футболистов кричу и ругаюсь, а из-за того, что переживаю, постоянно подсказываю что-то по ходу встречи.

– Не секрет, что «Ислочь» сейчас находится в сложном положении. Детская школа, получается, также в подвешенном состоянии?

– Это вопрос не ко мне, а скорее к руководству клуба. Но скажу одно: мы не собираемся никуда вылетать. Если первая команда останется в высшей лиге — и со школой все будет хорошо. Иначе для чего было создавать ДЮСШ в этом году? Чтобы сразу же прекратить существование? В этом нет логики.

– Прошлогодняя история со снятием очков случайно не сказалась на интересе родителей к вашей школе?

– Нет, такого и близко нет. Наша планка ни на миллиметр не снизилась, а я за все время разговоров с родителями, ни разу не слышал вопросов по этому поводу, – сказал Макар.

 
 
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Известный в прошлом футболист, а ныне тренер юношеских команд «Ислочи» 2001 и 2005 годов рождения Дмитрий Макар в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею...

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