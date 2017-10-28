Александр Холодинский: «Если выбирать из трех команд, то больше нравится, как играет БАТЭ. Они займут первое место»

Капитан «Ислочи» Александр Холодинский прокомментировал матч с минским (1:5) и поделился своим мнением по поводу игр с топ-командами чемпионата.

– Пытались навязать свою игру, выполнить установку тренера, но против нас играл очень мастеровитый соперник. В общем, не получилось выполнить задуманное. Как правильно сказал наш главный тренер: «Старались, но не получилось». В первые 30 минут все было хорошо. Все, что было сказано, команда выполняла. Была концентрация, были силы, а потом в один момент потеряли концентрацию и пропустили первый гол. Не успели очухаться, как залетел второй гол, третий. Какие-то минимальные ошибки были у всех ребят, но надо учитывать, что мы играли с очень сильным соперником, который не прощает.

– В прошлом туре ты не играл, сейчас вышел на замену. Пока проигрываешь конкуренцию партнерам?

– У тренера можно спросить, почему я не играю. Это решение главного тренера. В матче против «Динамо» вышел во втором тайме, было почти 30 минут игрового времени. Конечно, очень тяжело выходить на замену в таком матче, тяжело что-то сделать, но я старался, пытался доказать. Пытался сделать хоть что-нибудь впереди.

– Как тебе вчерашний антураж матча? И что скажешь нашим болельщикам?

– Конечно, приятно играть, когда столько болельщиков на стадионе, ощущалась футбольная атмосфера. Нашим болельщикам хочу сказать, чтобы вы не расстраивались. Я надеюсь, что команда выполнит свои задачи и останется в высшей лиге. Хочется, чтобы вы приходили и наслаждались нашей игрой в следующем году. Мы сделаем все возможное, чтобы оправдать ваши надежды.

– Насколько игры против минского «Динамо», , солигорского «Шахтера» помогают в будущем? Хорошие скорости в этих матчах, играете против мастеровитых футболистов. Это дает какой-то плюс?

– Конечно, когда ты играешь с такими соперниками, ты что-то отмечаешь для себя, учишься чему-то. Когда встречаешься с этими командами, то получаешь хороший опыт. Это здорово, когда в чемпионате есть такие клубы, всегда интересно с ними играть.

– Какая из этих команд, на твой взгляд, показывает чемпионскую игру? И твой прогноз – кто станет чемпионом Беларуси в этом сезоне?

– Из всех трех лидеров чемпионата мы по счету больше всех проиграли «Динамо» и «Шахтеру», но с БАТЭ, на мой взгляд, было тяжелее всего. Они постоянно контролируют игру. Если выбирать из трех команд, то мне больше нравится, как играет БАТЭ. Я считаю, что в этом сезоне они займут первое место, – сказал Холодинский.