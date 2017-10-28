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БАТЭ – «Нафтан». За выбежавшего на поле болельщика хозяева могут быть оштрафованы на сумму до 2300 рублей

29.10.2017 14:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ на смог удержать победный счет в матче с «Нафтаном» (1:1).

Еще до финального свистка болельщик команды хозяев выбежал на поле, решив выяснить отношения с главным судьей Евгением Наумовым. Его задержали стюарды.

Согласно статье 84 дисциплинарного кодекса АБФФ, клуб из Борисова за этот инцидент может быть наказан денежным штрафом до 100 базовых величин. На сегодняшний день одна базовая величина в Беларуси равна 23 рублям.

Статья 84 . Появление на поле посторонних лиц и животных

1. Появление на поле посторонних лиц, т.е. выход на поле без разрешения судьи лиц, которые не должны находиться на поле в соответствии с Правилами игры, наказывается штрафом в размере от 10 до 100 базовых величин.

 
 
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В матче 27-го тура чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ на смог удержать победный счет в матче с «Нафтаном» (1:1).

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