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Андрей Пышник: «То, что сказал футболистам после игры – не для прессы. Если пересказать, все «запикается»
29.10.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник прокомментировал результат матча с «Оршей» (1:1).
– То, что сказал футболистам после игры – не для прессы. Если пересказать, все «запикается». Естественно, результатом недовольны. В очередной раз сами себе создаем проблемы. Видно, такая судьба. Хорошо, если решим эту проблему. Уверен, сделаем это. Лучше бы мы пропустили в каком-нибудь другом случае, а то сами себе забили. Виновата вся команда. В перерыве говорил, что назад вообще не стоит играть. Будем разбираться и сражаться дальше, – сказал Пышник.
Отметим, после этой ничьи минчане опустились на третью строчку в первой лиге.
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Андрей Пышник: «То, что сказал футболистам после игры – не для прессы. Если пересказать, все «запикается»
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник прокомментировал результат матча с «Оршей» (1:1).
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