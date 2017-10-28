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Андрей Пышник: «То, что сказал футболистам после игры – не для прессы. Если пересказать, все «запикается»

29.10.2017 14:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник прокомментировал результат матча с «Оршей» (1:1).

– То, что сказал футболистам после игры – не для прессы. Если пересказать, все «запикается». Естественно, результатом недовольны. В очередной раз сами себе создаем проблемы. Видно, такая судьба. Хорошо, если решим эту проблему. Уверен, сделаем это. Лучше бы мы пропустили в каком-нибудь другом случае, а то сами себе забили. Виновата вся команда. В перерыве говорил, что назад вообще не стоит играть. Будем разбираться и сражаться дальше, – сказал Пышник.

Отметим, после этой ничьи минчане опустились на третью строчку в первой лиге.

 
 
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Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник прокомментировал результат матча с «Оршей» (1:1).

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