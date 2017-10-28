Сергей Новиков: «На трассу чемпионской гонки перед БАТЭ неожиданно выскочил Наумов. Арбитр, судивший девятый в карьере матч высшей лиги»

Белорусский журналист Сергей Новиков прокомментировал назначенный пенальти в матче – «Нафтан».

«На трассу чемпионской гонки перед БАТЭ неожиданно выскочил человек по имени Евгений Наумов. Арбитр, судивший девятый в карьере матч высшей лиги, никогда прежде не подпускавшийся к играм с участием команд, претендующих нынче на титул...

Это не упрек тем, кто делал судейское назначение, а простая констатация факта. Что-то же всегда происходит впервые. Ну вот, так памятно рефери Наумов познакомился с БАТЭ.

Он угодил в горе-переделку в концовке вполне благополучной игры, когда ему пришлось принимать молниеносное решение по непростому эпизоду, который, подозреваю, из-за неудобной позиции он не смог толком и разглядеть.

Ситуация, в какой впору было растеряться и арбитру с опытом патриарха. Думаю, в ней в принципе нет решения, которое не стало бы резонансным и не вызвало бы споры и возражения. Разница в том, что, не укажи судья на точку пенальти, ненавистники БАТЭ склоняли бы его сейчас ровно в тех же тональности и степени громкости, в каких склоняют теперь в лагере борисовчан.

Скажу о своем восприятии эпизода. Первый просмотр на общем плане с верхней точки оставил впечатление очевидной игры Гайдучика рукой. По мере укрупнения плана и смены ракурсов впечатление изменилось в сторону прямо противоположного. Но подчеркну: для этого пришлось повозиться с прогонами записей и стоп-кадрами добрую четверть часа. У Наумова на решение были доли секунды. И не думаю, что, рассудив ошибочно, он дал повод для упрека в предвзятости.

Если уж совсем без обиняков, по-житейски, куда большее недоумение у меня вызвало, как этот арбитр несколько минут спустя прошел мимо очевидной возможности технично обнулить эффект нафтановского гола и снизить градус конфликта. Ведь для этого идеально подходил острый эпизод с падением в штрафной Милуновича.

Уж не знаю, как оценят в судейском цехе факт назначения пенальти, однако предположу, что на неумение изящно и легитимно уйти затем из-под удара опытные коллеги в узком кругу Наумову непременно попеняют», – сказал Новиков.

Сомнительный пенальти в ворота БАТЭ, который может решить все