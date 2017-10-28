КХЛ. Арбитра Комарова нашли в Шереметьево с разбитой головой

Арбитра КХЛ Павла Комарова нашли с пробитой головой в аэропорту Шереметьево.

Судья после матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Авангардом» в пятницу летел из Риги домой в Нижний Новгород через Москву. Он был обнаружен водителем трансфера без сознания с окровавленной головой уже после того, как его самолет вылетел. В тяжелом состоянии Комарова доставили в больницу.

Сообщается, что судья прилетел в Москву из Риги со своим коллегой, арбитром Сергеем Беляевым. Около 15.00 рефери приземлились в Шереметьево, откуда Беляев уехал в город, а Комаров должен был вылетать в Нижний Новгород в 16.30. Кроме того, он встретил в бизнес-зале коллегу, арбитра Сергея Кулакова, с которым они общались с 15.35 до 15.50, а потом разошлись, так как летели разными рейсами.

В аэропорту сообщили, что Комаров упал сам и разбил себе голову, а обнаружили его без сознания уже после вылета самолета.

«Последний раз Павел позвонил в 16.10, сказал, что уже едет в автобусе на посадку в самолет. Если бы он был с кем-то, то непременно бы мне сообщил. И если он не зашел на борт улетающего самолета, почему его не искали?

Потом, если он не полетел, то его багаж должен был улететь в Нижний Новгород, однако мне его выдали в Шереметьево. То есть получается, что сумку сняли с рейса.

И еще один странный момент, мой муж всегда летает бизнес-классом, а у бизнеса трансфер до самолета обычно отличается. Почему он поехал в общем большом автобусе в самолет?» – рассказала супруга арбитра.

Врачи, осмотревшие арбитра, не уверены, что судья споткнулся, упал и разбил голову: травма несовместима с повреждениями, которые медики диагностировали. У арбитра открытая черепно-мозговая травма, полученная, предварительно, от удара тупым предметом сверху по голове.