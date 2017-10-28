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Итоговый турнир WTA. Возняцки выиграла крупнейший титул в карьере
29.10.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Титул итогового турнира WTA разыграли экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это был первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. За полтора часа победу одержала Возняцки, не позволив сопернице во втором сете сравнять счет с 0:5.
WTA Finals
Сингапур
22 – 29 октября 2017
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 7 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
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Титул итогового турнира WTA разыграли экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки.
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