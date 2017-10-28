Итоговый турнир WTA. Возняцки выиграла крупнейший титул в карьере

Титул итогового турнира WTA разыграли экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это был первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. За полтора часа победу одержала Возняцки, не позволив сопернице во втором сете сравнять счет с 0:5.

WTA Finals



Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA



Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Одиночный разряд



Финал

