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Итоговый турнир WTA. Возняцки выиграла крупнейший титул в карьере

29.10.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Титул итогового турнира WTA разыграли экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки. Для американки это был первый финал WTA Finals за восемь лет, для датчанки – за семь. За полтора часа победу одержала Возняцки, не позволив сопернице во втором сете сравнять счет с 0:5.

WTA Finals

Сингапур

22 – 29 октября 2017

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 7 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Каролин Возняцки (Дания)  Винус Уильямс (США)
6:46:4
Дата проведения
29 октября, 13.47
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 62
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Титул итогового турнира WTA разыграли экс-первые ракетки мира Винус Уильямс и Каролин Возняцки.

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