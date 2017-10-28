Возняцки впервые в карьере выиграла итоговый турнир WTA

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Датская теннисистка Коралина Возняцки в финальном поединке обыграла американку Винус Уильямс и впервые в карьере стала победительницей итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча спортсменок прошла в воскресенье на корте в Сингапуре и продолжалась 1 час 29 минут. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Возняцки.

Для датчанки эта победа стала первой над 37-летней Винус Уильямс. Всего теннисистки провели восемь личных встреч.

Коралина Возняцки в первый раз выиграла итоговый турнир WTA. 27-летняя спортсменка добиралась до финала соревнования в 2010 году в Дохе, однако проиграла тогда бельгийке Ким Клийстерс.

Титул в Сингапуре стал 27-м для датской теннисистки на турнирах WTA в одиночном разряде.