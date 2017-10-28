Георгий Кондратьев: «Пенальти? Что толку разбираться, когда счет на табло!»

Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев предпочел не углубляться в рассуждения касательно справедливости назначенного в ворота хозяев пенальти в матче 27-го тура чемпионата Беларуси, который завершился победой «Немана» со счетом 1:0.

– Нервная игра катилась к ничьей, но этот пенальти… Так делать нельзя, такой пенальти привезли себе! Ну, что поделаешь, молодежь… Она плохо проводит вторую игру при близких по срокам матчах. Но мы сами выбрали для себя такой путь, будем ему следовать, ничего не поделаешь…

– Вы со скамейки видели, что произошло в штрафной, почему пенальти, почему прямая красная Зиновичу?

– Я спрашивал у Димы. Говорит, что в мяч играл. Если так, то было картинное падение, если нет, то… Да что толку сейчас разбираться, когда счет на табло!

– Почему в перерыве заменили Евдокимова?

– У него уже была желтая карточка. А судья нас судил придирчиво, по-гостевому нас судил, это было видно. Опасался, что он при случае удалит Евдокимова, – сказал Кондратьев.