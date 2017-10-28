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БАТЭ – «Нафтан». После матча Лаваль подвергся оскорблениями и расистским выкрикам со стороны болельщиков хозяев

29.10.2017 19:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После матча 27 тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Нафтан» (1:1) нападающий гостей Абдулазиз Лаваль подвергся оскорблениям и расистским выкрикам со стороны болельщиков, которые располагались на центральной трибуне.

Футболист, который после матча уже покидал пределы поля.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, УЕФА жестко реагирует на любое проявление расизма.

«Борьба с расизмом является одним из главных приоритетов УЕФА. Европейский футбольный союз занимает позицию нулевой терпимости в отношении расизма и дискриминации на поле или трибунах. Любые проявления расизма расцениваются как серьезнейшие нарушения дисциплинарных правил и будут наказываться при помощи самых жестких санкций», – говорится в сообщении соответствующей статьи УЕФА.

 
 
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После матча 27 тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Нафтан» (1:1) нападающий гостей Абдулазиз Лаваль подвергся оскорблениям и расистским выкрикам со стороны...

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