Олег Кубарев: «Борьба идет за все места. Единственное, что не хочется, чтобы судьи выходили на первый план»

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Олег Кубарев прокомментировал поражение от брестского «Динамо» (0:1) в матче 27 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com Илья Прокаев.

– Сложные погодные условия. Легко никому не было. И создавать тяжело, и мяч выносить было тяжело. Мужская игра, мужская борьба. Победило «Динамо». Поздравляю. Скажу, что мне такие игры нечего разбирать. Ни одного футболиста ни в одной команде не в чем упрекнуть. Игра справедливая. Кто забил – тот и выиграл. Было понятно, что игра будет до гола. Отыграться можно было, но было тяжело. Времени не оставалось.

– Перед матчем вы долго общались возле кромки поля. О чем говорили? Насколько принципиальной была встреча, учитывая вашу дружбу?

– О чем говорили? Давно не виделись. Когда встречаются друзья, то они всегда найдут, о чем поговорить. Естественно мы не говорили о матче. У каждого есть свои интересы. Поэтому мы оставим это за скобками. Что вы там спросили еще? Принципиальной? Команды ведут борьбу за 4-е место. Тут без разницы с кем встречаешься. Кто-то вчера выиграли или проиграл. Такие матчи уходят на второй план. У каждого есть свой план на игру. Каждый понимает, что ему делать. Мы видим, что нету проходных матчей сейчас. Борьба идет за все места. Единственное, что не хочется, чтобы судьи на первый план выходили.

– Территориальное преимущество перед голом. Это так и надо было или нет?

– Территориальное преимущество — это не значит, что ты на что-то согласен. Мы искали свои моменты. И стандарт Клопоцкий мог забить. Скавыш имел выходы и бил с открытой позиции. Нельзя Торресу и Нехайчику давать пространство. Мы играли из того, как нам нужно было играть. Все работало, но до гола. Естественно, что не игра нас подвинула. Мы были к этому готовы, мы хотели повыше сыграть, но те 10 метров не решило бы ничего.

– Вы сказали, что Торресу и Нехайчику нельзя разбежаться. А что нельзя Милевскому?

– Милевскому? Нельзя в пределах штрафной лицом давать принимать.

– То есть лицом к вашим воротам?

– Он может и спиной пас отдать. Но сегодня он отдал зрячий пас. Другой футболист запулил бы мяч куда подальше, а он нашел продолжение, – сказал Кубарев.