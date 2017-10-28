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Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Жироне»

29.10.2017 20:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком». 

В воскресенье «Реал» сыграет с «Жироной». 

Чемпионат Испании

10-й тур

Алавес – Валенсия 1:2 (0:1, 1:1)
Дата проведения
28 октября, 14.00, «Мендисорроса»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 34 Дзадза, 1:1 – 49 Руано, 1:2 – 66, пенальти Родриго.
АлавесПачеко, Эли, Руано, Диегес, Вигарай, Ману Гарсия, Пина (Собрино, 81), Мубарак, Педраса, Сантос, Мунир (Кркич, 73).
ВаленсияНето, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра, Солер (Максимович, 87), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 77), Родриго, Дзадза (Санти Мина, 79).
Предупреждения:
Габриэл (17), Вигарай (23), Сантос (35), Эли (65), Диегес (76), Ману Гарсия (86).

 

Атлетико – Вильярреал 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 61 Корреа, 1:1 – 81 Бакка.
АтлетикоОблак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Корреа, Габи, Парти, Сауль, Гамейро (Вьетто, 75), Гризманн.
ВильярреалБарбоса, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста (Рукавина, 69), Родри Эрнандес, Сориано (Кастильехо, 60), Тригерос, Форнальс (Черышев, 76), Бакка, Бакамбу.
Предупреждения:
Тригерос (25), Бакамбу (55), Бакка (79), Альваро Гонсалес (85).

 

Атлетик – Барселона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
28 октября, 21.45, «Сан Мамес»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 36 Месси, 0:2 – 90 Паулиньо.
АтлетикАррисабалага, Боведа, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 68), Иньяки Уильямс (Сусаета, 83), Рауль Гарсия, Кордоба, Адурис.
Барселонатер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Бускетс, Ракитич, Андре Гомеш (Нелсон Семеду, 83), Месси, Суарес.
Предупреждения:
Итурраспе (41), Бускетс (47), Пике (63), Паулиньо (75), Умтити (81).

 

Севилья – Леганес 2:1 (1:0, 1:1)
Дата проведения
28 октября, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 20 Бен-Йеддер, 1:1 – 48, пенальти Шимановски, 2:1 – 54 Сарабия.
СевильяСория, Коршья (Навас, 78), Кьер, Лангле, Эскудеро, Крон-Дели (Банега, 63), Нзонзи, Писарро, Сарабия, Бен-Йеддер, Корреа (Нолито, 42).
ЛеганесКуэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Амрабат (Эль-Жар, 46), Перес (Брашанац, 59), Пирес (Наранхо, 81), Шимановски, Эрасо, Бовю.
Предупреждения:
Перес (30), Пирес (67), Наранхо (84).

 

Хетафе – Реал Сосьедад 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
29 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Ойарсабаль, 1:1 – 78 Анхель, 2:1 – 85, пенальти Молина.
ХетафеГуаита, Кала, Антунеш, Суарес, Даконам, Бергара, Арамбарри (Мора, 70), Фажр (Анхель, 57), Альваро (Портильо, 69), Дьедиу, Молина.
Реал СосьедадРульи, Льоренте (Элустондо, 68), де ла Белья, Одриосола, Мартинес, Каналес (Пардо, 77), Субельдия, Янузай (Вела, 60), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
Предупреждения:
де ла Белья (56), Даконам (70), Суарес (76), Антунеш (82), Рульи (84).

 

Жирона – Реал Мадрид 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
29 октября, 18.15, «Монтиливи»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 12 Иско, 1:1 – 54 Стуани, 2:1 – 58 Порту.
ЖиронаБуну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Адай, Понс, Порту (Кайоде, 82), Гарсия (Тимор, 75), Гранель, Маффео, Стуани (Мохика, 88).
Реал МадридКасилья, Варан (Начо, 46), Марсело (Васкес, 66), Хакими (Асенсио, 66), Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бензема, Роналду.
Предупреждения:
Модрич (45), Адай (87), Мохика (90).

 

Эйбар – Леванте
Дата проведения
29 октября, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
превью матча онлайн статистика
ЭйбарДмитрович, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель, Арбилья, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Капа, Кике, Энрик.
ЛевантеФернандес, Родригес, Луна, Педро Лопес, Постиго, Моралес, Кампанья, Лерма, Барди, Иви Лопес, Алегрия.

 

Малага – Сельта
Дата проведения
29 октября, 22.45, «Ла Росаледа»
превью матча онлайн статистика

 

Лас-Пальмас – Депортиво
Дата проведения
30 октября, 23.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика

 

Эспаньол – Бетис
Дата проведения
30 октября, 23.00, «Корнелья Эль Прат»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица примеры

Статистика примеры

 

 
 
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В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком».

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