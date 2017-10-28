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Чемпионат Испании. «Реал» проиграл «Жироне»
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В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком».
В воскресенье «Реал» сыграет с «Жироной».
Чемпионат Испании
10-й тур
- Дата проведения
-
28 октября, 14.00, «Мендисорроса»
- Голы:
-
0:1 –
34 Дзадза,
1:1 –
49 Руано,
1:2 –
66, пенальти Родриго.
Алавес –
Пачеко, Эли, Руано, Диегес, Вигарай, Ману Гарсия, Пина (Собрино, 81), Мубарак, Педраса, Сантос, Мунир (Кркич, 73).
Валенсия –
Нето, Монтойя, Гарай, Габриэл, Гайя, Перейра, Солер (Максимович, 87), Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Тони Лато, 77), Родриго, Дзадза (Санти Мина, 79).
- Предупреждения:
-
Габриэл
(17), Вигарай
(23), Сантос
(35), Эли
(65), Диегес
(76), Ману Гарсия
(86).
- Дата проведения
-
28 октября, 19.30, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
-
1:0 –
61 Корреа,
1:1 –
81 Бакка.
Атлетико –
Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Корреа, Габи, Парти, Сауль, Гамейро (Вьетто, 75), Гризманн.
Вильярреал –
Барбоса, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Руис, Коста (Рукавина, 69), Родри Эрнандес, Сориано (Кастильехо, 60), Тригерос, Форнальс (Черышев, 76), Бакка, Бакамбу.
- Предупреждения:
-
Тригерос
(25), Бакамбу
(55), Бакка
(79), Альваро Гонсалес
(85).
- Дата проведения
-
28 октября, 21.45, «Сан Мамес»
- Голы:
-
0:1 –
36 Месси,
0:2 –
90 Паулиньо.
Атлетик –
Аррисабалага, Боведа, Нуньес, Лапорт, Иньиго Лекуэ, Итурраспе, Сан Хосе (Беньят, 68), Иньяки Уильямс (Сусаета, 83), Рауль Гарсия, Кордоба, Адурис.
Барселона –
тер Стеген, Серджи Роберто, Пике, Умтити, Альба, Паулиньо, Бускетс, Ракитич, Андре Гомеш (Нелсон Семеду, 83), Месси, Суарес.
- Предупреждения:
-
Итурраспе
(41), Бускетс
(47), Пике
(63), Паулиньо
(75), Умтити
(81).
- Дата проведения
-
28 октября, 23.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
20 Бен-Йеддер,
1:1 –
48, пенальти Шимановски,
2:1 –
54 Сарабия.
Севилья –
Сория, Коршья (Навас, 78), Кьер, Лангле, Эскудеро, Крон-Дели (Банега, 63), Нзонзи, Писарро, Сарабия, Бен-Йеддер, Корреа (Нолито, 42).
Леганес –
Куэльяр, Сальдуа, дос Сантос, Сиовас, Рауль Гарсия, Амрабат (Эль-Жар, 46), Перес (Брашанац, 59), Пирес (Наранхо, 81), Шимановски, Эрасо, Бовю.
- Предупреждения:
-
Перес
(30), Пирес
(67), Наранхо
(84).
- Дата проведения
-
29 октября, 14.00, «Альфонсо Перес»
- Голы:
-
0:1 –
5 Ойарсабаль,
1:1 –
78 Анхель,
2:1 –
85, пенальти Молина.
Хетафе –
Гуаита, Кала, Антунеш, Суарес, Даконам, Бергара, Арамбарри (Мора, 70), Фажр (Анхель, 57), Альваро (Портильо, 69), Дьедиу, Молина.
Реал Сосьедад –
Рульи, Льоренте (Элустондо, 68), де ла Белья, Одриосола, Мартинес, Каналес (Пардо, 77), Субельдия, Янузай (Вела, 60), Прието, Ойарсабаль, Виллиан Жозе.
- Предупреждения:
-
де ла Белья
(56), Даконам
(70), Суарес
(76), Антунеш
(82), Рульи
(84).
- Дата проведения
-
29 октября, 18.15, «Монтиливи»
- Голы:
-
0:1 –
12 Иско,
1:1 –
54 Стуани,
2:1 –
58 Порту.
Жирона –
Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Адай, Понс, Порту (Кайоде, 82), Гарсия (Тимор, 75), Гранель, Маффео, Стуани (Мохика, 88).
Реал Мадрид –
Касилья, Варан (Начо, 46), Марсело (Васкес, 66), Хакими (Асенсио, 66), Рамос, Кроос, Каземиро, Иско, Модрич, Бензема, Роналду.
- Предупреждения:
-
Модрич
(45), Адай
(87), Мохика
(90).
- Дата проведения
-
29 октября, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
Эйбар –
Дмитрович, Паулу Оливейра, Ломбан, Хосе Анхель, Арбилья, Дани Гарсия, Эскаланте, Инуи, Капа, Кике, Энрик.
Леванте –
Фернандес, Родригес, Луна, Педро Лопес, Постиго, Моралес, Кампанья, Лерма, Барди, Иви Лопес, Алегрия.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица примеры
Статистика примеры
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В 10-м туре испанской примеры «Атлетико» примет «Вильярреал», «Барселона» проведет выездной матч с «Атлетиком».
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