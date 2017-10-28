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Базель (ATP). Федерер выиграл 95-й титул

29.10.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В своем 13-м финале домашнего турнира Роджер Федерер (1) за свой восьмой титул сыграет с Хуаном Мартином дель Потро (4), у которого по личным встречам ведет 17-6, но в Базеле уступает 1-2.

Swiss Indoors Basel

Базель, Швейцария

23 – 29 октября 2017

ATP World Tour 500

Призовой фонд – 2 109 285 евро

Крытые корты, хард

Финал

Роджер Федерер (Швейцария)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
6:76:46:3
Дата проведения
29 октября, 16.10
Онлайн матча

 

 
 
Ссылка на источник 65
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В своем 13-м финале домашнего турнира Роджер Федерер (1) за свой восьмой титул сыграет с Хуаном Мартином дель Потро (4), у которого по личным встречам ведет 17-6, но в...

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