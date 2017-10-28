Полуфинал чемпионата мира по LoL смотрели 97 миллионов зрителей

Полуфинал чемпионата мира по LoL между SKT и RNG смотрели 97,8 миллионов зрителей, что стало новым рекордом.

Второй полуфинал, в котором встречались SSG и Team WE, смотрели около 85 миллионов зрителей.

В финале турнира уже в третий раз подряд встретятся две корейские команды – SKT и SSG.

Финал турнира пройдет в Пекине на стадионе «Птичье Гнездо», который был построен к Олимпиаде-2008.

Призовой фонд чемпионата мира – больше 4 млн долларов.