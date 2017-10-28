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Полуфинал чемпионата мира по LoL смотрели 97 миллионов зрителей
29.10.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полуфинал чемпионата мира по LoL между SKT и RNG смотрели 97,8 миллионов зрителей, что стало новым рекордом.
Второй полуфинал, в котором встречались SSG и Team WE, смотрели около 85 миллионов зрителей.
В финале турнира уже в третий раз подряд встретятся две корейские команды – SKT и SSG.
Финал турнира пройдет в Пекине на стадионе «Птичье Гнездо», который был построен к Олимпиаде-2008.
Призовой фонд чемпионата мира – больше 4 млн долларов.
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Полуфинал чемпионата мира по LoL между SKT и RNG смотрели 97,8 миллионов зрителей, что стало новым рекордом.
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