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КХЛ. Лишь три нападающих минского «Динамо» не забрасывали в этом сезоне. Это Матерухин, Дрозд и Гаврус
29.10.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское
Отметим, что лишь три нападающих «зубров» не забрасывали в этом сезоне.
Это
На счету Гавруса 1 (0+1) очков в 10 матчах, у Матерухина 5 (0+5) в 23 встречах, у Дрозда – 1 (0+1) за 16 матчей.
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КХЛ. Лишь три нападающих минского «Динамо» не забрасывали в этом сезоне. Это Матерухин, Дрозд и Гаврус
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1 OT).
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