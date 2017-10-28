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КХЛ. Лишь три нападающих минского «Динамо» не забрасывали в этом сезоне. Это Матерухин, Дрозд и Гаврус

29.10.2017 21:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1 OT).

Отметим, что лишь три нападающих «зубров» не забрасывали в этом сезоне.

Это Александр Матерухин, Сергей Дрозд и Артур Гаврус.

На счету Гавруса 1 (0+1) очков в 10 матчах, у Матерухина 5 (0+5) в 23 встречах, у Дрозда – 1 (0+1) за 16 матчей.

 
 
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» победило рижских одноклубников (2:1 OT).

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