КХЛ. Лишь три нападающих минского «Динамо» не забрасывали в этом сезоне. Это Матерухин, Дрозд и Гаврус

В матче регулярного чемпионата КХЛ минское победило рижских одноклубников (2:1 OT).

Отметим, что лишь три нападающих «зубров» не забрасывали в этом сезоне.

Это Александр Матерухин , Сергей Дрозд и Артур Гаврус .

На счету Гавруса 1 (0+1) очков в 10 матчах, у Матерухина 5 (0+5) в 23 встречах, у Дрозда – 1 (0+1) за 16 матчей.