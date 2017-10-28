|
Горди Дуайер: «Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф»
29.10.2017 21:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (2:1 OT).
«Важная победа для нашей команды. Не самая зрелищная игра получилась. Обе команды много трудились, бились, показали высокий уровень исполнения тренерского задания. Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф», – сказал Дуайер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (2:1 OT).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии