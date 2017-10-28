Горди Дуайер: «Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал победу над рижскими одноклубниками (2:1 OT).

«Важная победа для нашей команды. Не самая зрелищная игра получилась. Обе команды много трудились, бились, показали высокий уровень исполнения тренерского задания. Эти очки помогут нам продолжить борьбу за попадание в плей-офф», – сказал Дуайер.