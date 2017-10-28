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Зинедин Зидан: «Реал» отстает на 8 очков, но мы можем отыграться»

29.10.2017 21:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после поражения от «Жироны» (1:2).

«Мы потеряли 3 очка и на 8 отстаем от лидеров. Но это ничего не меняет. «Реал» может отыграть отставание. У нас будут дни и получше. А наши конкуренты будут терять очки.

Я не думаю, что сегодня мы играли плохо, нет. Нельзя сказать, что нашей игре не хватало интенсивности. Мы старались, но как раз поэтому поражение меня и беспокоит. Надо что-то делать с нехваткой концентрации.

Первый гол «Жирона» забила после аута. Мы не были сосредоточены.

Я не делаю различий между Лигой чемпионов и примерой. Мы не ленимся в чемпионате, наоборот, это наша повседневная работа. Да, правда в том, что «Реал» вновь потерял очки. Но команда по-прежнему хочет побеждать», – сказал француз.

После 10 туров «Реал» отстает от лидирующей в примере «Барселоны» на 8 очков.

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал комментарии после поражения от «Жироны» (1:2).

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