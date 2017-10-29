ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира в «Формуле-1»

29.10.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира в «Формуле-1» за два этапа до окончания сезона-2017.

В начала года Хэмилтон с переменным успехом боролся за лидерство с гонщиком «Феррари» Себастьяном Феттелем, однако после летнего перерыва резко прибавил в результатах и одержал пять побед в шести Гран-при.

К этапу в Мексике, который состоялся в эти выходные, Льюис подошел с преимуществом над ближайшим соперником в 66 очков, и чтобы стать чемпионом, ему требовалось занять хотя бы пятое место в гонке. В случае, если бы Феттель финишировал третьим или ниже, Хэмилтону для победы в первенстве вовсе не требовалось набирать очки.

Гран-при Мексики в итоге прошел по второму сценарию: Хэмилтон и Феттель не поделили на старте трассу с Максом Ферстаппеном, из-за чего откатились назад и не смогли побороться за первое место – пилот «Феррари» финишировал четвертым, а представитель «Мерседеса» – девятым. Победителем заезда в Мехико стал Ферстаппен.

Это четвертый чемпионский титул Хэмилтона в карьере. До этого он побеждал в личном зачете «Формулы-1» в 2008, 2014 и 2015 году. Всего Льюис провел 206 Гран-при, одержал 62 победы, 72 раза стартовал с поул-позиции, 38 раз устанавливал быстрейшие круги и 116 раз поднимался на подиум.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал чемпионом мира в «Формуле-1» за два этапа до окончания сезона-2017.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Нехайчик о плохом газоне в Бресте «Команда, которая претендует на 4-е место, не может играть на таком поле»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика