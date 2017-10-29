Нехайчик о плохом газоне в Бресте «Команда, которая претендует на 4-е место, не может играть на таком поле»

Автор единственного гола в матче против «Торпедо-БелАЗ» (1:0) хавбек брестского «Динамо» Павел Нехайчик остался недоволен качеством газона и скромно оценил свой вклад в общий успех.

– Доволен результатом. Все остальное разочаровало. Команда, которая претендует на четвертое место, не может играть на таком поле. Если мы хотим чего-то достичь, нужно срочно с этим что-то делать.

– После матча сколько килограмм грязи с себя стряхнул?

– Столько же, сколько вешу сам. Это полностью перекрыло игру и заменило ее. Все видели, что была одна борьба. Болельщикам гораздо приятнее смотреть на комбинационный футбол с обилием опасных моментов и голов.

– Соперник чем-то удивил?

– Тяжело сказать. Для того, чтобы понять соперника, нужно сыграть с ними в футбол, а не ерундой заниматься.

– После таких слов кажется, что качество газона – это главная тема для обсуждения после матча.

– В том и дело. Если бы мы ни на что претендовали, то можно было играть и не обращать это внимание. А если мы хотим чего-то добиваться и показывать качественный футбол, то у нас должен быть хороший газон, который не зависит от поры года и погодных условий.

– Игроки «Динамо-Брест» 11 раз забивали в концовках матчей и это лучший показатель в чемпионате. В чем секрет такой волевой игры?

– Секрета нет. По большому счету это ни на что не влияет. Забивать можно и в конце, и в середине матча. Самое главное показывать качественный футбол и добиваться нужного результата.

– Все чаще мы видим твое результативное взаимодействие с Милевским. Сегодня он отдал голевую передачу. Вырисовывается связка?

– Главное, что команда побеждает, а кто будет забивать уже не так важно.

– После забитого гола получилось очень эмоциональное празднование с болельщиками.

– Мы же играем для них. Когда тебя весь матч гонят вперед, тратят свое время и здоровье на поддержку команды, ты просто обязан разделить с ними радость, – сказал Нехайчик.

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