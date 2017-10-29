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Гран-при Мексики. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон стал чемпионом мира
29.10.2017 23:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Гран-при Мексики
Автодром имени братьев Родригес, Мехико
29 октября 2017 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 71 круг
2. Валттери Боттас («Мерседес») +19,678
3. Кими Райкконен («Феррари») +54,007
4. Себастьян Феттель («Феррари») +70,078
5. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1 круг
6. Ланс Стролл («Уильямс») +1 круг
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +1 круг
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1 круг
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
12. Стоффель Вандорн («Макларен») +1 круг
13. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
14. Паскаль Верляйн («Заубер») +2 круга
15. Ромен Грожан («Хаас») +2 круга
Сходы
Карлос Сайнс-младший («Рено»)
Маркус Эрикссон («Заубер»)
Брендон Хартли («Торо Россо»)
Нико Хюлькенберг («Рено»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
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Гран-при МексикиАвтодром имени братьев Родригес, Мехико29 октября 2017 года Гонка 1.
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