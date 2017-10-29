Роналду ткнул соперника в лицо по ходу игры с «Жироной»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду по ходу игры с «Жироной» (1:2) использовал руки в борьбе с полузащитником Пере Понсом.

Нападающий ткнул хавбека в лицо, пытаясь добраться до мяча после углового. Отмечается, что это было сделано умышленно.

Понс упал на газон. Судья Алехандро Эрнандес не наказал Роналду за этот эпизод.

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