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Роналду ткнул соперника в лицо по ходу игры с «Жироной»
29.10.2017 23:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду по ходу игры с «Жироной» (1:2) использовал руки в борьбе с полузащитником Пере Понсом.
Нападающий ткнул хавбека в лицо, пытаясь добраться до мяча после углового. Отмечается, что это было сделано умышленно.
Понс упал на газон. Судья Алехандро Эрнандес не наказал Роналду за этот эпизод.
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду по ходу игры с «Жироной» (1:2) использовал руки в борьбе с полузащитником Пере Понсом.
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