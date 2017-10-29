Дэйв Льюис: «С кем действительно хотел работать, так это с Мезиным. Не на все решения могу влиять»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис в эфире программы «PRO спорт. Итоги» на телеканале «Беларусь 5» признался, что желание продолжить сотрудничество с Андреем Мезиным исходило от него.

– Тренерский штаб вызвал Джеффа Плэтта. Также держим в уме Бэйлена и Степанова, чьи возможности прекрасно известны. Однако сейчас хотелось бы попробовать в деле более молодых ребят. Есть желание найти таких талантов как Шарангович, Воробей... Кстати, не согласен, что в стране талантов нет. Взгляните: тот же Воробей сейчас играет в «Куньлуне» у Кинэна.

– Поясните логику формирования тренерского штаба.

– Не на все решения могу влиять. С кем действительно хотел бы продолжить работу, так это с Мезиным. Возможно, через месяц состав тренерского штаба изменится. С Михаилом Захаровым никаких проблем нет. Мы с ним хорошо знакомы и в свое время работали в Ванкувере, – сказал Льюис.