МИНСК, 29 окт — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл свой четвертый чемпионский титул в "Формуле", передает Sputnik.

Хэмилтон стал чемпионом за две гонки до завершения сезона-2017, на Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес. Британец финишировал лишь девятым, однако этого хватило, чтобы создать непреодолимый отрыв по очкам от ближайшего соперника, немца Себастьяна Феттеля на Ferrari.



© AFP/ MIGUEL MEDINA Хельмут Марко: Квят больше не вернется в Toro Rosso

Саму гонку выиграл голландец Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас, третьим — еще один представитель Финляндии, Кими Райкконен из Ferrari.

Очки в гонке также набрали: Себастьян Феттель (Ferrari), Эстебан Окон (Force India), Лэнс Стролл (Williams), Серхио Перес (Force India), Кевин Магнуссен (Haas), Фернандо Алонсо (McLaren).

С четвертым титулом Хэмилтон стал самым успешным британским гонщиком в истории, опередив по этому показателю своего соотечественника Джеки Стюарта и сравнявшись с Феттелем. Больше титулов завоевывали только аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио в далеких 1950-х — пять, и немец Михаэль Шумахер (семь).

На предыдущем Гран-при — в Остине — команда Mercedes досрочно завоевала Кубок конструкторов , четвертый подряд.

Следующий Гран-при сезона пройдет в Бразилии на трассе Интерлагос с 10 по 12 ноября.