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"Формула-1": Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира

29.10.2017 23:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл свой четвертый чемпионский титул в "Формуле", передает Sputnik.

Хэмилтон стал чемпионом за две гонки до завершения сезона-2017, на Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес. Британец финишировал лишь девятым, однако этого хватило, чтобы создать непреодолимый отрыв по очкам от ближайшего соперника, немца Себастьяна Феттеля на Ferrari.

"Формула-1": Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира
© AFP/ MIGUEL MEDINA
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Саму гонку выиграл голландец Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас, третьим — еще один представитель Финляндии, Кими Райкконен из Ferrari.

Очки в гонке также набрали: Себастьян Феттель (Ferrari), Эстебан Окон (Force India), Лэнс Стролл (Williams), Серхио Перес (Force India), Кевин Магнуссен (Haas), Фернандо Алонсо (McLaren).

С четвертым титулом Хэмилтон стал самым успешным британским гонщиком в истории, опередив по этому показателю своего соотечественника Джеки Стюарта и сравнявшись с Феттелем. Больше титулов завоевывали только аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио в далеких 1950-х — пять, и немец Михаэль Шумахер (семь).

На предыдущем Гран-при — в Остине — команда Mercedes досрочно завоевала Кубок конструкторов, четвертый подряд.

Следующий Гран-при сезона пройдет в Бразилии на трассе Интерлагос с 10 по 12 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Девятого места на финише хватило, чтобы досрочно оформить четвертый титул и сравняться по этому показателю с Феттелем.

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