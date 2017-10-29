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"Формула-1": Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира
29.10.2017 23:59 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл свой четвертый чемпионский титул в "Формуле", передает Sputnik.
Хэмилтон стал чемпионом за две гонки до завершения сезона-2017, на Гран-при Мексики, который прошел на автодроме имени братьев Родригес. Британец финишировал лишь девятым, однако этого хватило, чтобы создать непреодолимый отрыв по очкам от ближайшего соперника, немца Себастьяна Феттеля на Ferrari.
© AFP/ MIGUEL MEDINA
Саму гонку выиграл голландец Макс Ферстаппен на Red Bull Racing, вторым финишировал партнер Хэмилтона по команде, финн Валттери Боттас, третьим — еще один представитель Финляндии, Кими Райкконен из Ferrari.
Очки в гонке также набрали: Себастьян Феттель (Ferrari), Эстебан Окон (Force India), Лэнс Стролл (Williams), Серхио Перес (Force India), Кевин Магнуссен (Haas), Фернандо Алонсо (McLaren).
С четвертым титулом Хэмилтон стал самым успешным британским гонщиком в истории, опередив по этому показателю своего соотечественника Джеки Стюарта и сравнявшись с Феттелем. Больше титулов завоевывали только аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио в далеких 1950-х — пять, и немец Михаэль Шумахер (семь).
На предыдущем Гран-при — в Остине — команда Mercedes
Следующий Гран-при сезона пройдет в Бразилии на трассе Интерлагос с 10 по 12 ноября.
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Девятого места на финише хватило, чтобы досрочно оформить четвертый титул и сравняться по этому показателю с Феттелем.
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