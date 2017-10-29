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Хоккеисты минского "Динамо" победили одноклубников из Риги

29.10.2017 21:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Минское "Динамо" завершило победой выездную серию из четырех матчей в чемпионате КХЛ, белорусы вырвали победу в овертайме.

Поединок состоялся в столице Латвии. Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором счет открыли минчане, однако рижские одноклубники быстро его сравняли. Третий период не определил сильнейшего. В добавленное время минское "Динамо" забросило решающую шайбу. Уже через 20 секунд после вбрасывания точный бросок в ворота соперников совершил Джастин Фонтэйн.

​Выездная серия матчей минского "Динамо" завершилась. Уже 31 октября "зубры" сразятся с московским "Спартаком" на домашней площадке. Начало игры в 19:30.

Ранее на выезде столичный клуб проиграл "Витязю" (0:4), затем — московскому ЦСКА (1:4), а после — финскому "Йокериту" (2:0).

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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