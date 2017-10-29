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Хоккеисты минского "Динамо" победили одноклубников из Риги
29.10.2017 21:16 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Минское "Динамо" завершило победой выездную серию из четырех матчей в чемпионате КХЛ, белорусы вырвали победу в овертайме.
Поединок состоялся в столице Латвии. Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором счет открыли минчане, однако рижские одноклубники быстро его сравняли. Третий период не определил сильнейшего. В добавленное время минское "Динамо" забросило решающую шайбу. Уже через 20 секунд после вбрасывания точный бросок в ворота соперников совершил Джастин Фонтэйн.
Выездная серия матчей минского "Динамо" завершилась. Уже 31 октября "зубры" сразятся с московским "Спартаком" на домашней площадке. Начало игры в 19:30.
Ранее на выезде столичный клуб
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