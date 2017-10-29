МИНСК, 29 окт — Sputnik. "Цмокi" нанесли поражение российской "Парме" в матче Единой лиги ВТБ, который состоялся в воскресенье в Минске.

Минчане победили со счетом 66:65. Самым результативным игроком поединка стал защитник "Пармы" Коди Миллер-Макинтайр. Баскетболист набрал 19 очков. Среди "Цмоков" выделился Александр Кудрявцев – он отметился 12 очками и тремя результативными передачами.

Эта победа стала для белорусов второй в четырех поединках, ранее команда дома обыграла "Астану" .

Столичные "Цмокi" находятся на пятом месте турнирной таблицы.

В следующий раз команда сыграет дома с казанскими баскетболистами из команды УНИКС. Болельщики увидят поединок 5 ноября в Минске.