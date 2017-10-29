ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» встретятся в 1/8 финала Кубка Германии

30.10.2017 00:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии.

Дортмундская «Боруссия», выигравшая этот турнир в прошлом сезоне, встретится в гостях с действующим чемпионом страны – мюнхенской Баварией.

Все пары 1/8 финала представлены ниже.

«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд

«Майнц – «Штутгарт»

«Нюрнберг» – «Вольфсбург»

«Хайденхайм» – «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне

«Вердер» – «Фрайбург»

«Боруссия» Менхенгладбах – «Байер» Леверкузен

«Падерборн» – «Ингольштадт»

«Шальке» – «Кельн»

Матчи пройдут 19 и 20 декабря.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом мира в «Формуле-1»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика