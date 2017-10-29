Лев исключил вероятность работы с «Баварией» после ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что после он может возглавить «Баварию».

«Вообще не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то говорил, что могу представить себя тренером клуба, потому что мне нравится каждодневная работа. Но впереди чемпионат мира, и у меня контракт до 2020 года.

Так что сейчас думаю только о чемпионате мира», – сказал Лев.