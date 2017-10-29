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Лев исключил вероятность работы с «Баварией» после ЧМ-2018

30.10.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что после ЧМ-2018 он может возглавить «Баварию».

«Вообще не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то говорил, что могу представить себя тренером клуба, потому что мне нравится каждодневная работа. Но впереди чемпионат мира, и у меня контракт до 2020 года.

Так что сейчас думаю только о чемпионате мира», – сказал Лев.

 
 
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что после ЧМ-2018 он может возглавить «Баварию».

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