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Лев исключил вероятность работы с «Баварией» после ЧМ-2018
30.10.2017 08:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что после
«Вообще не рассматриваю такой вариант. Да, я когда-то говорил, что могу представить себя тренером клуба, потому что мне нравится каждодневная работа. Но впереди чемпионат мира, и у меня контракт до 2020 года.
Так что сейчас думаю только о чемпионате мира», – сказал Лев.
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал информацию о том, что после ЧМ-2018 он может возглавить «Баварию».
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